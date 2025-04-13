شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه مساء اليوم عن مناطق عين شمس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مناطق عين شمس بالقاهرة مساء اليوم الأحد انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع الخدمة، وقيام الشركة بأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأضافت الشركة أن الأمر يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد وحتى الساعة الرابعة صباح غدا الاثنين، لمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه

وأكدت الشركة أنه ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.