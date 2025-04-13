شكرا لقرائتكم خبر عن السعف يزين شوارع حارة زويلة احتفالاً بأحد الشعانين والان مع تفاصيل الخبر

تزينت شوارع كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة بأغصان الزيتون وسعف النخيل وسط أجواء روحانية مميزة احتفالًا بـ أحد الشعانين، وهو اليوم الذي يحيي فيه الأقباط ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

كما شهدت كنائس حارة زويلة الأثرية، توافد أعداد كبيرة من الأقباط منذ الصباح الباكر، حاملين السعف المصنوع على هيئة صلبان وتيجان وأشكال رمزية تعبر عن البهجة والإيمان، كما وامتلأت الأجواء بالتراتيل والترانيم الخاصة بأحد الشعانين طابعًا مميزًا على المناسبة، كما حرص أيضًا البائعون على عرض أشكال متنوعة من السعف وأغصان الزيتون أمام الكنيسة.

ويواصل آباء كهنة الكنيسة الآن القداس الإلهي الذي عقب دورة الشعانين، التي طاف أثناءها الكهنة والشمامسة حاملين السعف المضفر بأشكال رمزية مثل الصليب وسنابل القمح، تعبيرًا عن استقبال السيد المسيح في أورشليم،

وتحمل رموز الشعانين معاني روحية عميقة، إذ يشير سعف النخل إلى الانتصار الروحي، بينما ترمز أغصان الزيتون إلى السلام الداخلي والقداسة. وقد رأت الكنيسة في هذه الرموز دعوة للجهاد الروحي من أجل نيل إكليل الحياة الأبدية.



السعف يزين شوارع حارة زويلة