شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات الأسبوعية للطلاب.. اعرف الموضوعات المخصصة لأعمال التقييم والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط التقييمات، حيث يمكن رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية للطلاب الضغط هنا..

ويتم عقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى من خلال معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، وتنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.