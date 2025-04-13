شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ50944 والمصابين لـ116156 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,944، والإصابات إلى 116,156 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد،، بأن من بين الحصيلة 1,574 شهيد، و4,115 مصابين منذ 18 مارس.

وقالت، إن 11 شهيدا، و111 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.