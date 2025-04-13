شكرا لقرائتكم خبر عن رعدية ومتفاوتة الشدة.. خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 11:52 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط وفرص الأمطار المتوقعة اليوم الأحد 13 أبريل ، وذلك تزامنا مع تعمق المنخفض الجوي الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية كما يلى :

-- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

-- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد 13 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح علي أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.