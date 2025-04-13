شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهيدا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، بسقوط 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه من أجل استقبال الحالات المرضية مجددا، مناشدا العالم التدخل والضغط على الاحتلال لحماية المنشآت الطبية وإدخال المستشفيات الميدانية والوقود.

وقالت هيئة الدفاع المدني بغزة إنه لا صحة لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.