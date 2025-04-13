شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دراسات فنية دقيقة وخطة زمنية محددة لصيانة وإحلال محطات الرفع والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة .

‎وأكد سويلم حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية ، مع الإعتماد على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة لتنفيذ اعمال الصيانة والإحلال بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل مع حالات الإزدحامات المائية وحالات الطوارئ .

‎وأكد على استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

‎ووجه سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .

‎واستعرض سويلم خلال الإجتماع أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تمت مؤخراً بمختلف الإدارات المركزية لمحطات ( شمال شرق الدلتا - شمال غرب الدلتا - جنوب غرب الدلتا - جنوب شرق الدلتا - وسط الدلتا - سيناء - مصر الوسطى الشمالى - مصر الوسطى الجنوبى - مصر العليا الشمالى - مصر العليا الجنوبى - جنوب الوادى ) ، حيث تم تنفيذ 234 عمرة للوحدات خلال الفترة من شهر يوليو وحتى تاريخه ، وتركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات وتوريد ماكينات أعشاب جديدة وتوريد قطع غيار ميكانيكية ، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى مياه زائدة تفوق قدرة الوحدات وخاصة بموسم الأمطار الغزيرة .

‎وفى إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة، فقد تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، حيث تم توريد 5 أطقم تروس لمحطات النقرة، وتنفيذ 2 عمرة لمحطات النقرة (١ - ٢)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية لأجهزة الحماية والوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات وتركيب (3) محركات إضافية ، وغيرها من أعمال الصيانة .

‎وتم عرض موقف المحطات الجارى طرحها وهى ( عملية إنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو – إنشاء محطتى الحامول وسمتاى – توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (5) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر - توريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النقرة (1 - 5) والبستان 1 وحلق الجمل وإهناسيا ) ، وعرض موقف العمليات التي تم الإنتهاء من البت فيها وجارى إجراءات طرحها وهى عمليات (إنشاء محطة النصر (5) الجديدة - توريد وتركيب (24) صندوق تروس لمحطات المصلحة - توريد وتركيب (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب ) .

‎كما تم استعراض إحتياجات إدارات المصلحة المختلفة لإستكمال أعمال الصيانة الجارية لضمان قدرة كافة المحطات على القيام بمهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، وإستعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء .

‎جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشرف على 598 محطة رفع ( 369 محطة رى تخدم زمام 6.30 مليون فدان - 130 محطة صرف تخدم زمام 4.40 مليون فدان – 46 محطة خلط تخدم زمام ٤٤٠ ألف فدان – 53 عائمة )، وتضم هذه المحطات عدد 2575 وحدة رفع.

