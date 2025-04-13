شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات أحد الشعانين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس أحد الشعانين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، وذلك بحضور عدد من أحبار الكنيسة وآباء الكهنة.

ويُعد "الشعانين" أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويُخلد هذا العيد ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم (القدس) حيث استقبله الشعب بهتافات "أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب"، بينما فرش البعض ثيابهم في الطريق ورفع آخرون أغصان الزيتون وسعف النخيل، وتمتلئ الكنائس بالمصلين الذين يرفعون أغصان السعف والورود، وتُقام صلوات خاصة تُشيد بالمسيح كملك للسلام.

كما تحمل رموز الشعانين معاني روحية عميقة، إذ يشير سعف النخل إلى الانتصار الروحي، بينما ترمز أغصان الزيتون إلى السلام الداخلي والقداسة. وقد رأت الكنيسة في هذه الرموز دعوة للجهاد الروحي من أجل نيل إكليل الحياة الأبدية.