أخبار مصر

إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح نصائح هامة لحماية الحجاج خلال مناسك الحج

0 نشر
0 تبليغ

  • إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح نصائح هامة لحماية الحجاج خلال مناسك الحج 1/2
  • إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح نصائح هامة لحماية الحجاج خلال مناسك الحج 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح نصائح هامة لحماية الحجاج خلال مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 13 أبريل 2025 10:30 ص

كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من النصائح الهامة لحماية الحجاج خلال أدائك مناسك الحج والتى تشمل :-

- لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم الشمسية

- اغتسل باستمرار، ولا تشارك المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين

- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

- اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدًا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها

- احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد


إنفوجراف

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements