شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح نصائح هامة لحماية الحجاج خلال مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 10:30 ص

كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من النصائح الهامة لحماية الحجاج خلال أدائك مناسك الحج والتى تشمل :-

- لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم الشمسية

- اغتسل باستمرار، ولا تشارك المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين

- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

- اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدًا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها

- احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد