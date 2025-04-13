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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح نصائح هامة لحماية الحجاج خلال مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 13 أبريل 2025 10:30 ص
كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من النصائح الهامة لحماية الحجاج خلال أدائك مناسك الحج والتى تشمل :-
- لا تعرض نفسك بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم الشمسية
- اغتسل باستمرار، ولا تشارك المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين
- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.
- اغسل الملابس وأغطية الفراش جيدًا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها
- احرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد
إنفوجراف
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