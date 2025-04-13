شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء روحانية.. كنيسة العذراء بحارة زويلة تحتفل بأحد السعف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت كنيسة العذراء مريم بحارة زويلة إحدى أقدم الكنائس القبطية الأثرية في القاهرة، صباح اليوم الأحد، احتفالات روحانية مميزة بـ أحد السعف المعروف أيضًا بأحد الشعانين، وسط حضور كبير من المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر حاملين سعف النخيل والورود وأغصان الزيتون.

بدأت الصلاة بدورة السعف داخل الكنيسة، حيث طاف الكهنة والشمامسة حاملين السعف المضفر بأشكال رمزية مثل الصليب وسنابل القمح، تعبيرًا عن استقبال السيد المسيح في أورشليم، أعقب ذلك القداس الإلهي، وتمت قراءة فيه أربعة فصول من الأناجيل.



ويُخلد هذا العيد ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم (القدس) حيث استقبله الشعب بهتافات "أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب"، بينما فرش البعض ثيابهم في الطريق ورفع آخرون أغصان الزيتون وسعف النخيل، وتمتلئ الكنائس بالمصلين الذين يرفعون أغصان السعف والورود، وتُقام صلوات خاصة تُشيد بالمسيح كملك للسلام.

جدير بالذكر أن كلمة "شعانين" مستمدة من الكلمة العبرية "هوشعنا" وتعني "يا رب خلص"، وهي الترنيمة التي رددها الشعب عند استقبال السيد المسيح. ومع مرور الزمن، اتخذت الكنيسة هذا الحدث الجليل كعيد سنوي يعيد إلى الأذهان مشهد موكب الخلاص واستقبال مخلص العالم. وقد أطلقت الكنيسة على هذا اليوم أسماء متعددة منها: "أحد المستحقين" و"أحد الأغصان".