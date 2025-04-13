شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض زهور الربيع السبت المقبل بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح معرض زهور الربيع يوم السبت الموافق 19 أبريل الجاري، بمشاركة عدد كبير من العارضين، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

ويمثل معرض زهور الر بيع ملتقى عالمي يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جتاح خاص لعشاق الصبار.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.

ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، و نباتات الزينة الداخلية والخارجية، النباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، و الصبار والنباتات العصارية، و الأشجار المثمرة وأشجار الظل.

ويضم المعرض مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، و الأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، و التربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، و أوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، و أنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.