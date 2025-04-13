شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأقباط يحتفلون بأحد السعف بدير سمعان الخراز بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

توافد آلاف الأقباط بالقاهرة والجيزة على دير سمعان الخراز صباح اليوم للاحتفال بـ أحد السعف حاملين أغصان النخيل فرحين بذكرى دخول المسيح أورشليم.

دير سمعان الخراز بالمقطم

وفي أحد السعف، تتجلّى فرحة الأقباط بمشهد إيماني عميق يحمل في طياته الفرح الروحي والترقب لقدوم أسبوع الآلام. وتغمر البهجة قلوب الجميع، كبارًا وصغارًا، وهم يشاركون في طقس هذا اليوم المميز، حاملين أغصان النخيل وسعف الزيتون التي تُشكّل بأشكال فنية تراثية تعبّر عن الفرح بموكب المسيح المنتصر.

وفي دير القديس سمعان الخراز، تزداد الأجواء روحانية وسط الطبيعة الجبلية الخلابة، حيث تحتشد الأسر القبطية من مختلف المناطق للمشاركة في صلوات هذا اليوم، مرددين الهتاف القبطي العريق: "أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب".