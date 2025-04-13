شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: حريصون على التعاون مع كافة الشركاء لدمج ذوى الإعاقة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة العمل في ملتقى "خطوة 2025 لتوظيف الأشخاص ذوى الاعاقة"، تحت رعاية وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، والمُنعقد بالحرم اليوناني "الجريك كامبس" بمنطقة التحرير بالقاهرة.

وألقت هبة أحمد مدير عام التشغيل كلمة نيابة عن وزير العمل محمد جبران، والذي أكد فيها على جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، بهذه الفئة، ورصد بعض الجهود ،منها إعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018.

وأشار الوزير في كلمته، إلى جهود وزارة العمل في هذا الشأن والتي تتمثل في: توفير الآلاف من فرص العمل لذوى الإعاقة، وفتح مراكز التدريب لتدريبهم على المهن والحرف التي تتلاءم مع قدراتهم، وتخصيص الوزارة صفحة على موقعها الإلكتروني توضح حقوق والتزامات العامل ذوي الإعاقة، ومتابعة التزام القطاع الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة.

وقال إن الوزارة حرصت في هذا الملتقى بالتنسيق مع أحد الشركات لتوفير عدد كبير من الشركات بمختلف تخصصاتها لاتاحة الفرصة لكل الشباب والفتيات من الأشخاص ذوى الإعاقة.



