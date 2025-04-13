شكرا لقرائتكم خبر عن القس مقار ليشع: صلاة الجناز العام في أحد الشعانين استعدادًا لأسبوع الآلام والان مع تفاصيل الخبر

قال القس مقار ليشع، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالقصيرين، إن الطابع الطقسي الفريد لأحد الشعانين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يتميز بثلاث علامات لا تتكرر في باقي أيام السنة.

وحسب ما أوضح القس مقار ليشع، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أول هذه العلامات هي دورة الشعانين، حيث يُحمل أغصان النخيل ويتجول بها داخل الكنيسة مرورًا بـ 12 موضعًا تمثل أيقونات العذراء والقديسين والملائكة، في رمزية جميلة لاتحاد الكنيسة المجاهدة على الأرض مع الكنيسة المنتصرة في السماء، وخلال الدورة، تُقرأ المزامير والإنجيل أمام كل موضع، في تذكير بسير الأبرار وأمجادهم.

وقال القس مقار، إن العلامة الثانية هي أن يُقرأ في هذا اليوم أربعة فصول من الأناجيل، إذ إن حادثة دخول المسيح إلى أورشليم مذكورة في جميع البشائر، وهو ما يرمز إلى شمولية الرسالة الإلهية لكل جهات العالم: شمالًا، جنوبًا، شرقًا وغربًا، وكأن المسيح يدخل كل قلب، في كل مكان.

أما العلامة الثالثة، فهي صلاة الجناز العام، التي تُقام بعد التناول مباشرة، استعدادًا لـ أسبوع الآلام، وخلال هذا الأسبوع لا تُقام صلوات جنازات، بل تكتفي الكنيسة برش ماء الجناز على الجميع، في تأكيد على وحدة الألم والمشاركة مع المسيح في آلامه في هذه الأيام.