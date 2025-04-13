شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على قرض مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من السيدات على طرق لتمكينها اقتصاديًا وتحقيق الاستقلال المالي، وفي إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستقلال المالي للمرأة، تواصل الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي بالوزارة تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، عبر توفير قروض ميسرة ومشروعات إنتاجية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات.

وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير قدرات ومهارات السيدات، خاصة في المجتمعات الريفية، من خلال توفير أصول إنتاجية بقروض منخفضة المصروفات الإدارية لا تتجاوز 5%، بالإضافة إلى برامج تدريبية متنوعة تشمل مهارات الحياة الأساسية، والإنتاج الغذائي، والحرف اليدوية، إلى جانب مبادرات تمكين المرأة في قضايا السكان والتنمية.

شروط الحصول على القرض:

أن تكون المتقدمة مقيمة بالمنطقة التي يُنفذ بها المشروع أو المناطق المحيطة، ويتم تقديم الطلب بالوحدة الاجتماعية التابعة.

يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و50 عامًا.

أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.

توفر مكان مناسب لتنفيذ المشروع تتوافر فيه الاشتراطات الأساسية.

تقديم ضمان معتمد من لجان البت في المشروعات.

وتُعد هذه المشروعات خطوة مهمة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.