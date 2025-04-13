شكرا لقرائتكم خبر عن ‎8 توصيات فنية لمزارعى العنب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 06:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- إجراء عملية التطويش للأفرع (120 – 150 سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم) .

2- تربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام بالبلاستك.

3- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدي إلى احتراق الأوراق.

4- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

5- الاستمرار في إزالة السرطانات.

6- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

7- مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور.

8- زيادة عدد الخراطيم إلى 2خرطوم بدل من خرطوم واحد.

ثانيًا: التسميد

ا- تسميد أشجار العنب التى التى تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية – يضاف 4ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة – يضاف 4ك سلفات بوتاسيوم.

الرية الربعة – يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر.

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

التسميد الورقي

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر ويتم كما يأتى 150 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم.

السنة الثانية 14 لتر/ يوم.

السنة الثالثة 18 لتر/ يوم.

السنة الرابعة 20 لتر/ يوم.

يتم الري اليومي لمدة ساعة كما يأتي 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعًا: برنامج المكافحة

1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

2- مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادا 1.5 سم / لتر ماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

3- الرش الوقائي ضد دودة ثمار العنب ب ريلدان 100 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.

4- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء.

5- مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة – رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.