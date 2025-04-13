شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معاملات زراعية لمحصول "نخيل البلح" خلال أبريل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 05:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: أهم العمليات لمحصول نخيل البلح

1- عزيق سطح التربة.

2- قطع عذوق النخيل الذي ينمو متأخرا والقريبة من قلب النخلة والضعيفة ويترك 6-8 عذوق على النخلة الواحدة، ووضع كل عذوق نخلة على سعفة وتوجيهه على النخلة.

3- خلع الفسائل الجيدة عن الأمهات (3-4 سنوات).

4- الاستمرار بقلع الفسائل الميتة للموسم الخريفي وزراعة فسائل سليمة وحديثة بدلا منها وريها مباشرة.

5- الاستمرار بزراعة فسائل النخيل للأصناف التجارية المرغوبة في المشاتل لإنتاج أمهات النخيل.

6- الاستمرار بزراعة فسائل بين الأشجار القائمة بهدف أخلاف القديمة منها وريها مباشرة بعد الزراعة.

7- الاستمرار باجراء عملية التلقيح للنخيل لمختلف الأصناف مع ضرورة خلط حبوب اللقاح مع مبيد لمكافحة الإصابة بالحميرة.

ثانيًا: التسميد لمحصول نخيل البلح

يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية للشهر الماضي يستحسن أن تكون في أوائل الشهر وعدم التأخير.

ثالثًا: الري

الري بالتنقيط

4 نقاط× لتر ساعة شهر مارس 64.

الرى الفقاعى

2 نقاط × 25 لتر ساعة شهر مارس 100.

ثالثًا: المكافحة لآفات نخيل البلح

1- مكافحة وقائية للعنكبوت متابعة مكافحة الحميرة ودوباس النخيل (نطاط أوراق النخيل) وسوسة النخيل.

2- مكافحة حفارات النخيل عند ملاحظة وجود حفر في قواعد الكرب وفي قمة النخلة الناتجة عن الحشرات حيث تتغذى على الانسجة الداخلية للنخلة مسببة موتها.

3- الاستمرار بإجراء التحري عن كثافة الإصابة بحشرة الدوباس وتحديد نسبة فقس البيوض لغرض تحديد الموعد الملائم للمكافحة.