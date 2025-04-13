شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تصرف الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كما سيتم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وتستهدف برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، كما أنها لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدي فقط للأسر الأولى بالرعاية وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى، حيث تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل " لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن.