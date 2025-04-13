شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين بالمهن الطبية بالتأمين الصحى.. اعرف قيمة بدل المخاطر قبل الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على طلب الهيئة بمساواة أعضاء المهن الطبية العاملين بها، بزملائهم المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، والمستحقين لقيمة بدل مخاطر المهن الطبية الواردة بالقانون 14 لعام 2024، وذلك في إطار دعم الدولة للأطقم الطبية وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في تقديم الخدمات الصحية وتحملهم لمخاطر المهنة.

بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون وفق القيم التالية:

2000 جنيه للأطباء البشريين.

1600 جنيه لأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وأخصائيي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي، والكيميائيين، والفيزيقيين.

1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية من فنيي التمريض والفنيين الصحيين.

من ناحيتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء، موافقة رئيس الجمهورية على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحى، بشأن مساواة أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، وذلك فيما يتعلق باستحقاقهم لقيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقالت إن القرار كان أحد المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة العامة للأطباء خلال السنوات الماضية، في سبيل تحقيق العدالة بين كافة العاملين في الحقل الطبي، دون تمييز بين جهات عملهم.