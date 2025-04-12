شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى المانجو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر أبريل.

و تمثلت أهم التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات لمحصول المانجو

التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم

المحافظة على انتظام الري أسفل الأشجار

التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

جمع كل النواشف و التكتلات و الحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق

زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة

رفع الفروع من على الأرض بربطها

تقليم أشجار المانجو المحلي والاجنبي ويتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم

ثانيا: التسميد

تسميد أشجار المانجو التي تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 1ك سلفات نشادر+ 1/2ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية – يضاف 3ك سماد مركب 19– 19 – 19

الرية الثالثة – يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة – يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مرة في الشهر

الرية الخامسة – يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

الرية السادسة – يضاف 2لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم

ثالثا: برنامج الرى

شهر أبريل كمية المياه 60 لتر / الشجرة ، و يتم التسميد في الثلث الأخير من الري

يتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة كما يأتي

30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية

– رش بنش بمعدل 40 سم / 600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 300 سم /600لتر ماء لمقاومة البياض و لفحة الثمار