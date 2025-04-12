شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى المانجو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالسبت، 12 أبريل 2025 10:13 م
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر أبريل.
و تمثلت أهم التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات لمحصول المانجو
التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم
المحافظة على انتظام الري أسفل الأشجار
التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
جمع كل النواشف و التكتلات و الحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق
زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة
رفع الفروع من على الأرض بربطها
تقليم أشجار المانجو المحلي والاجنبي ويتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم
ثانيا: التسميد
تسميد أشجار المانجو التي تروى بالتنقيط
الرية الاولى – يضاف 1ك سلفات نشادر+ 1/2ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية – يضاف 3ك سماد مركب 19– 19 – 19
الرية الثالثة – يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة – يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مرة في الشهر
الرية الخامسة – يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
الرية السادسة – يضاف 2لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم
ثالثا: برنامج الرى
شهر أبريل كمية المياه 60 لتر / الشجرة ، و يتم التسميد في الثلث الأخير من الري
يتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة كما يأتي
30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية
– رش بنش بمعدل 40 سم / 600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 300 سم /600لتر ماء لمقاومة البياض و لفحة الثمار
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