شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انقطاع المياه عن مناطق عين شمس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مناطق عين شمس بالقاهرة غدا الأحد انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع الخدمة، قيام الشركة بأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأضافت لشركة أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الأحد وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الاثنين، لمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه

وأكدت الشركة أنه ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

