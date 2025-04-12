شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة على كافة أنحاء الجمهورية حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد هذه الفترة استمرار انخفاض درجات الحرارة .

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن من المتوقع غدا الأحد تعمق المنخفض الجوى، مع زيادة فرص الأمطار لتسود أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق .

ولفتت إلى استمرار قيم درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية وأجواء باردة حتى الثلاثاء، موضحة أنه بداية من الأربعاء ارتفاع فى درجات الحرارة بشكل تدريجي ولكن ليست ارتفاعات ملحوظة ومع نهايات الأسبوع الجارى نشعر بالدفء .



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 13 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا يوم الأحد 13 ابريل 2025، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد غدا نشاط رياح علي أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.