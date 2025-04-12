شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة في هذا الموعد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذو القعدة لعام 1446 هجريا ، يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025، الموافق 29 من شهر شوال لعام 1446 هجريا، وذلك عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها المنتشرة في انحاء الجمهورية.

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من شوال 1446هـ الموافق 2025/4/27م (يوم الرؤية).

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 15 دقيقة، وفي القاهرة بـ 11 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (9-14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغر بقبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية بمدد تتراوح بين 2 - 31 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1446هـ فلكيا يوم الثلاثاء 2025/4/29م.