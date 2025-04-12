شكرا لقرائتكم خبر عن ذاكرة مصر الوطنية والثقافية والعلمية.. عامان على إطلاق قناة الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت القناة الوثائقية التى دشنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل عامين، عددا كبيرا من الأفلام الوثائقية عملت على توثيق ذاكرة مصر الوطنية والثقافية والعلمية من خلال أعمال مميزة من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، كالتاريخ، والسياسة، والثقافة، والبيئة، والفن، والعلم، والرياضة.

“الوثائقية” هي أول قناة مصرية متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية وإذاعتها، وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدأت البث في 19 فبراير/ شباط عام 2023، لتقدم للمُشاهد باقة متميزة من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، كالتاريخ، والسياسة، والثقافة، والبيئة، والفن، والعلم، والرياضة.

وتأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقي بالشركة على مدار الأعوام الماضية، قبل انطلاق القناة.