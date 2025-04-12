شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. ‏ شراكة استراتيجية بين مصر وإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الإتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو..

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