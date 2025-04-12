شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بتسليم قسم الرعاية المركزة الجديد بمستشفى أطفال مصر خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بزيارة تفقدية لمستشفى أطفال مصر، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل وأعمال التطوير داخل المستشفيات.

بدا الدكتور خالد عبدالغفار، جولته التفقدية بالاستماع إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى، حيث اطلع على التوزيع التنظيمي للأقسام المختلفة، موجها بضرورة وضع خطة وبرنامج زمني واضح للتطوير الشامل للمستشفى وموعد تسليمها.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد قسم الحضانات، واستمع إلى شرح مفصل حول ملفات بعض الأطفال، مشيدًا بالتطويرات التي شهدها القسم والتي تم الانتهاء منها في يناير 2025، حيث تم رفع كفاءة القسم وزيادة السعة الاستيعابية من 12 سرير إلى 22 سرير، كما تفقد غرفة عزل الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجولة شملت تفقد قسم أمراض الدم، ومركز علاج الهيموفيليا، حيث أبدى الوزير إعجابه بالتطور الملحوظ في المركز، مشيدًا بأداء الفريق الطبي، كما حرص الوزير على الاستماع إلى آراء أهالي المرضى، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للخدمات المقدمة داخل المركز وعن سعادتهم بوجود هذا القسم المتخصص ضمن مستشفيات التأمين الصحي، كما تفقد غرف الحقن بالمركز واستمع إلى شرح حول الحالة الصحية للاطفال.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم قسطرة القلب المستحدث بالمستشفى، والذي تم افتتاحه في يناير 2025، مؤكدًا أهمية هذا القسم في تقديم خدمات متخصصة ودقيقة للأطفال، حيث يخدم القسم 50 حالة شهريا.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير حرص على زيارة وحدة الرعاية المركزة للأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما اطلع على ملفات الأطفال المحجوزين بالوحدة، وتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالدور الثالث، لإنشاء وحدة رعاية مركزة جديدة، حيث وجه الوزير، الشركة المنفذة بضرورة تسليم الوحدة الجديدة خلال شهرين، لزيادة القدرة الاستيعابية للرعاية المركزة بالمستشفى.

واستطرد «عبدالغفار» أن الجولة شهدت تفقد مركز السكر المتميز، حيث اطمأن الوزير على توافر كافة الخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المرضى، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للاطفال، حيث يخدم المركز ما يقرب من 2500 طفل شهرياً، موجها الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني واضح لتطوير شامل للمستشفى، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بأعمال التطوير بالمستشفى، وبكفاءة العاملين، وبالجهود المبذولة تجاه الأطفال، وبالخدمات المقدمة للاطفال، كما أكد الوزير التزام الوزارة المستمر بدعم وتطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وجميع المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل كافة العاملين بالمستشفى.

وذكر «عبدالغفار» أن المستشفى شهد تطوير ورفع كفاءة المعمل المركزي، ضمن التطويرات، والذي يخدم مايقرب من 500 مريض يوميًا، والذي تم افتتاحه بعد التطوير في يناير 2025، مشيرا إلى استحداث قسم الأشعة المقطعية في أكتوبر 2024، والذي يستقبل يوميا ما بين 15 إلى 20 طفل.

حضر الزيارة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة، والدكتورة إيمان صلاح مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة.



جولة وزير الصحة فى مستشفى أطفال مصر



جولة وزير الصحة فى مستشفى أطفال مصر