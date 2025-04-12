شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الأطباء العرب يجدد الثقة في الزدجالي رئيسا و عبد الحي أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اجتماعًا اليوم بالقاهرة، بمشاركة نقباء ورؤساء الجمعيات والعمادات الطبية العربية من 18 دولة عربية، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، والنقباء ورؤساء الجمعيات والعمادات الطبية العربية المشاركون من الدول التالية: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، الأردن، فلسطين، العراق، ولبنان، وعمان، والكويت، والبحرين، والإمارات، اليمن، الصومال، كما شاركت كل من دولة سوريا وقطر عن بُعد عبر تقنية زووم، في حين تعذر مشاركة المغرب لأسباب تقنية، وغاب عن الاجتماع موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.

ويُعدّ هذا الاجتماع حدثًا استثنائيًا في مسيرة الاتحاد، حيث يشارك فيه للمرة الأولى ممثلو النقابات والجمعيات الطبية من 18 دولة عربية، في أكبر تجمع مهني عربي للأطباء منذ تأسيس اتحاد الأطباء العرب في عام 1962.



وقد تقدّم المشاركون بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على رعايته للاجتماع، وكذلك وزير الصحة المصري الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار لحضوره الاجتماع.

وأشاد المشاركون بدور رئيس الإتحاد ونائب الرئيس والأمين العام ونائب الأمين العام، في توحيد صفوف الاتحاد، وإعادة لم الشمل بين الأعضاء، والعمل الجاد لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد، والنجاح في التواصل مع معظم الأعضاء الذين تخلفوا عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى في القاهرة والكويت ومسقط، وزيادة نسبة الحضور في الاجتماع الحالي إلى أكثر من ثلثي الأعضاء.

وقدم المشاركون الشكر للدكتور يوسف بخاش، نقيب أطباء لبنان، والدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، على عودتهما إلى الاتحاد بعد غياب دام أكثر من 15 عامًا، متجاوزين كافة الأكاذيب من أطراف أخرى غير رسمية كانت تحذر من حضور الاجتماع الحالي للاتحاد.

كما تم التصديق على جميع القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى في مسقط، سلطنة عمان، بتاريخ 25 سبتمبر 2022، التي تتضمن انتخاب الدكتور وليد بن خالد الزدجالي، رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور أسامة عبد الحي أمينا عاماً لاتحاد الأطباء العرب، وتم خلال اجتماع اليوم تجديد الثقة في سيادتهما.

مخرجات الاجتماع:



أولا: استكمال الإجراءات القضائية لحفظ حقوق الاتحاد، واسترداد جميع الأموال التي صرفت بغير وجه حق، عقب صدور القرار رقم 119 لسنة 2024 من وزير التضامن الاجتماعي بتقنين وضع اتحاد الأطباء العرب بناء على محضر اجتماع مسقط- عمان 2022.

ثانيا: استكمال تشكيل الأمانة العامة وفق الترشيحات الواردة من النقابات والعمادات والجمعيات الطبية العربية.

ثالثا: التأكيد على عدم شرعية أي اجتماعات تتم خارج نطاق النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد واعتبارها باطلة، مع إرسال البيان الختامي إلى سفارة موريتانيا بالقاهرة وجميع الجهات المعنية في موريتانيا، لفضح منتحلي صفة تمثيل الاتحاد أمام الجميع.

رابعا: الموافقة على توزيع لجان الاتحاد وأنشطتها العلمية والطبية والقانونية والاجتماعية والإغاثية وغيرها على جميع الدول الأعضاء، مع إنشاء فرع لكل لجنة في كل قطر عربي لتعظيم الاستفادة من أنشطة الاتحاد.

خامساً: الضغط على الحكومات والمجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الصحية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعوة المنظمات الطبية والإنسانية، للعمل على توفير الدعم الطبي والإغاثي اللازم، وإتاحة الفرصة لعلاج الجرحى والمصابين، وإرسال الفرق الطبية المتخصصة.

ختامًا، دعا الاجتماع جميع الأطباء العرب إلى تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالقطاع الصحي في الوطن العربي، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين العرب، والعمل المستمر من أجل تحقيق أهداف الاتحاد في تعزيز التعاون الطبي العربي.



