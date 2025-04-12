شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بباكستان وعواصف مميتة فى الهند ونيبال ورياح عاتية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوع الحالى، جراء عواصف رعدية ضربت مناطق في الهند ونيبال، في حين وقع زلزال فى باكستان، وتسببت رياح عاتية فى أضرار وتأجيل مئات الرحلات الجوية فى الصين.

ففى الهند، قالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار شرقي البلاد اليوم السبت إن ما لا يقل عن 61 شخصا لقوا حتفهم جراء عواصف رعدية وصواعق يومي الخميس والجمعة.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على ولاية بهار اليوم.

وفي نيبال المجاورة، قتل 8 أشخاص فى نيبال المجاورة جراء ضربات صواعق يومي الأربعاء والخميس، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في إدارة الكوارث.

وكان خبراء حذروا العام الماضي من أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مقلق في الصواعق القاتلة في الهند، إذ تسببت في مقتل نحو 1900 شخص.

وبحسب فريق من الباحثين بقيادة جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا شرقي الهند، تسببت الصواعق في مقتل أكثر من 101 ألف شخص بين العامين 1967 و2020، مع ارتفاع حاد بين العامين 2010 و2020 .

وفي باكستان، قالت هيئة الطوارئ الوطنية -اليوم السبت- إن سكان أجزاء من شمالي البلاد شعروا بهزة أرضية بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر.

وأضافت الهيئة - فى بيان - أن مركز الهزة كان على عمق 12 كيلومترا في منطقة تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة إسلام آباد.

ولم تتوافر معلومات عن خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وفي الصين، هبّت رياح عاتية على مناطق شمالي وشرقي البلاد مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق معالم سياحية وتعليق رحلات قطار، وفقا لمصادر رسمية.



أثار العواصف فى الصين

وقالت الأحوال الجوية الصينية إن الرياح التي بدأت تهب أمس الجمعة، وبلغت سرعتها أحيانا 150 كيلومترا في الساعة، يتوقع أن تستمر طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

وأصدرت السلطات تحذيرا برتقاليا، وهو ثاني أكبر تحذير من رياح عاتية، في غضون عقد من الزمن، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وشمل التحذير عشرات الملايين من السكان، مع توقع أن تكسر قوة الرياح المصحوبة بتدن في درجات الحرارة الرقم المسجل عام 1951.

وألغيت 413 رحلة جوية -صباح اليوم- من مطار العاصمة الدولي في بكين، حسب ما ذكره التلفزيون العام "سي سي تي في".

وتسببت الرياح في اقتلاع 300 شجرة في بكين، وألحقت أضرارا في 19 سيارة بحسب التلفزيون العام الذي أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن في بكين.

وأظهرت صور أشجارا وألواحا معدنية اقتلعتها الرياح في بكين ومقاطعة أنهوي شرقي الصين.