شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرسون: إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدى على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون اليوم السبت إن إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها.

وأضاف بيدرسون أثناء جلسة بعنوان "سوريا، إعادة البناء والمصالحة" على هامش المؤتمر السنوي للدبلوماسية في أنطاليا إنه لضمان استقرار سوريا لا بد من رفع العقوبات، وعلى إسرائيل أن توقف تعديها على الأراضي السورية.

وتابع أن الأمم المتحدة تجرى حوارا مع الحكومة السورية، وأن على المجتمع الدولي مساعدتها لتتمكن من النجاح.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي أواخر مارس الماضى، وصف المبعوث الأممى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن استمرار بقاء قواتهم داخل الأراضى السورية بالمقلقة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي احتل عقب سقوط الأسد أراضي جديدة داخل سوريا -بما في ذلك المنطقة العازلة- بعد أن ألغت تل أبيب من جانب واحد اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وتواترت مؤخرا التوغلات والغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية فى مناطق عدة بسوريا، مما أثار تنديدا من الدول العربية، وكذلك من دول خارج المنطقة.