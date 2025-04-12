شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى ونظيره الإندونيسى يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار غزة دون تهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الإتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يصطحب نظيره الإندونيسى فى جولة بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الإتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

الرئيس السيسى ونظيره الإندونيسى يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار غزة دون تهجير



استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الإتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

نتائج أهلى كولر أمام بيراميدز قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم فى لقاء من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25 باستاد الدفاع الجوى، في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة



يستضيف فريق أرسنال نظيره برينتفورد في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2024-2025.

9.1 % زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2024، وبلـغ إجمالى قيمة صــادرات مصـر إلى تلك التجمعات 46.1 مليــار دولار عام 2024 مقابل 42.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪.

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز فى التشكيل المتوقع أمام الأهلي

يستعد فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف النادي الأهلي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري بموسمها الاستثنائي.

مرموش يقود مانشستر سيتي لاكتساح كريستال بالاس 5 - 2 بالدوري الإنجليزي "فيديو"

اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 5-2 ، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

الطقس غدا.. فرص أمطار ونشاط رياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 13 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.