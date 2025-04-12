شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: عمليات مسح لرصد الجراد بالمناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عمليات المسح والاستكشاف اليومية بجميع المناطق الحدودية للجراد من خلال نشر لجان وفرق المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر، للرصد والتتبع لأية تجمعات للجراد والتعامل الفورى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة التى تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب للجراد قبل وصولها إلى الزراعات، وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر "سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – الشلاتين – أبو رماد – حلايب " والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية "جرف حسين – أبو سمبل – توشكى " وشرق العوينات والواحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم، كإجراء احترازى.

