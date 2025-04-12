شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة للشاليهات والفيلات.. تفاصيل مشروع "مارينا 8" بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أثناء جولته التفقدية اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "مارينا 8" (M8).

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ نحو 179 فداناً، ويشمل منطقة الشاليهات والفيلات بمساحة 104 أفدنة، ومنطقة بمساحة 75 فداناً، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء عدد من نماذج المباني (فيلات، شاليهات، عمارات سكنية) بعدد 243 مبنى، تضم نحو 917 وحدة.

كما قام رئيس الوزراء بجولة في منطقة الشاليهات والفيلات بالمشروع تفقد خلالها نموذجا للوحدات السكنية، حيث أثنى على جودة الأعمال المنفذة من حيث التصميمات والتشطيبات، كما تابع تقدم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، بما يشمل المباني والواجهات وأعمال تنسيق الموقع العام وطريق الخدمة، وخطة ومعدلات تنفيذ المرافق المختلفة من الطرق، والمياه، والصرف، والري، والكهرباء من شبكات داخلية وشبكات التغذية الرئيسية للمشروع، وكذا أعمال الزراعات.

وسرد وزير الإسكان خطة تسليم الوحدات للحاجزين، كما شملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي في مشروع مارينا 8 التعرف على موقف تقدم الأعمال، حيث أوضح الدكتور مهندس / محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المنطقة التي يتم العمل بها تشمل تنفيذ قاعة لكبار الزوار، ومسرح، وكافيتريا، وسكن للعاملين، وسور محيط بالمنطقة، إلى جانب عدد من المباني الإدارية، وكذا أعمال البنية التحتية، مؤكداً الالتزام بالتنفيذ وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وطبقاً للجدول الزمني المحدد.