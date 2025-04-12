شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: إتاحة كراسات الشروط لـ35088 وحدة سكنية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. الإسكان: إتاحة كراسات الشروط لـ35088 وحدة سكنية الثلاثاء المقبل

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل ٢٠٢٥/٤/١٥.

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو بقصر الاتحادية



استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو فى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين.

مدبولى: مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتحظى بأهمية كبرى لدى الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، في مستهل جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة؛ لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

الحكومة: التعاقد مع شركات عالمية لإدارة الشقق الفندقية بمشروع المدينة التراثية

في بداية جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "المدينة التراثية"، يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان.

رئيس الوزراء يتفقد جزر منطقة الفيلات بالعلمين الجديدة ومشروع توسعة طريق الخدمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جزر منطقة الفيلات بالعلمين الجديدة ومشروع توسعة طريق الخدمة وتطوير المداخل بالعلمين الجديدة..

وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم

غادر عالمنا منذ قليل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع طويل مع المرض.