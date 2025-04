شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا By The Lake M8 بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة لتفقد مشروع ماريناM8 By The Lake ، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات المشروع ونسب التنفيذ وتقدم الأعمال بمختلف قطاعات الشركات المنفذة، والذي يشمل تنفيذ 330 مبنى من نماذج متنوعة بإجمالي 1183 وحدة، على مساحة إجمالي تصل إلى 265 ألف م2، بينها فيلات وعمارات ومباني تاون هاوس وشاليهات.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بالمشروع على موقف تنفيذ المرافق وتنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعات بهذا المشروع، وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ محطتي رفع في مشروع مارينا By The Lake، وكذا مرافق المياه والصرف والري بالمشروع.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف تنفيذ مشروع بحيرة نيو مارينا، بمساحة إجمالية 820 ألف م2، بما في ذلك أعمال الحفر والتكريك بالمرحلة الأولى، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي كمية الحفر بالبحيرة تصل إلى 4.6 مليون م3، حيث تم زيادة معدلات التنفيذ اليومي من 30 إلى 40 ألف م3 يومياً، للانتهاء من الاعمال المطلوبة وفق الجدول الزمني المقرر، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع رئيسية بنيو مارينا بطاقة 72 ألف م3/يوم، وخط طرد من المحطة وخط ري. وتشمل مكونات المشروع تنفيذ بحيرة نيو مارينا By The Lake، بالإضافة إلى نفق مائي بطول 500 متر، ومحطتي مضخات بقدرة 3.25 م3/ثانية لكل محطة، إلى جانب خطوط مواسير، كما يتم تنفيذ مشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا By The Lake، وكذا مشروع كوبري لربط مارينا 8 بمنطقة 22.

وعقب تفقد مشروع مارينا By The Lake، انتقلت جولة رئيس الوزراء إلى موقع تنفيذ عدد من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، حيث استمع لشرح من الدكتور المهندس/ محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، حول أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الخدمة من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 3 ، الذي يبلغ طوله 6.1 كم، وتطوير منطقة الشانزليزيه، كما تمت الإشارة إلى أنه جار استئناف الأعمال بتطوير وتوسعة طريق منطقة 22 وتطوير محاور بوابات مارينا 1 ومارينا 2، كما تعرف على أعمال رفع كفاءة طرق مراقيا ومرابيلا، واطلع كذلك على موقف تنفيذ عملية توسعة ورفع كفاءة وترميم 4 كباري بمركز مارينا العلمين السياحي، بالإضافة إلى تطوير مداخل مارينا، وما تم تنفيذه منها.

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى مشروع رفع كفاءة بوابات مركز مارينا السياحي، حيث شاهد النموذج الخاص بتطوير بوابة مارينا 2 الذي تم الانتهاء منه بنسبة إنجاز 100% ، كما تعرف على موقف تقدم الأعمال في رفع كفاءة باقي البوابات بمركز مارينا، من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 5.