شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: التعاقد مع شركات عالمية لإدارة الشقق الفندقية بمشروع المدينة التراثية والان مع تفاصيل الخبر

في بداية جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "المدينة التراثية"، يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية البالغة "للمدينة التراثية"، مؤكداً أنها تُعد مركزاً لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في مكان واحد متكامل الخدمات، بما يُمثل إضافة مهمة للمقومات السياحية لمدينة العلمين الجديدة.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أوضح أن "المدينة التراثية"، مُقامة على مساحة 260 فداناً، وتضم مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، مثل: المسرح الروماني، وبحيرة رئيسية، ومجمع سينمات، ومبنى للمعارض، ومسجد، وكنيسة، وكافتيريات، ومطاعم، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية، وعدد من وحدات الإسكان الفاخر.

وحول موقف تشغيل المشروع، أوضح المهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أنه تم تشغيل كل من: المسجد، والكنيسة، والمسرح الروماني الذي استضاف فعاليات مهرجان "العالم علمين" العام الماضي، كما تم تشغيل عدد من قاعات السينما وبعض الساحات المفتوحة بالمدينة التراثية، إلى جانب تشغيل مبني إدارة المدينة، مُشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الوحدات التجارية، وجار التسويق لتلك الوحدات، لافتاً إلى أنه تم بيع بعض المباني للمستثمرين تمهيداً لتشغيلها في أقرب وقت، كما تم التعاقد مع شركات عالمية لإدارة الشقق الفندقية بالمشروع.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان على متابعة سير العمل بشكل يومي بمختلف المنشآت الجاري تنفيذها بالمدينة، وتم التوجيه بالإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والالتزام بالتوقيتات المخططة.

وخلال جولته بالمدينة التراثية، تابع رئيس الوزراء الأعمال الجارية بالواجهات الخاصة بمركز المؤتمرات والكنيسة، وموقف تنفيذ أعمال الزراعات وتنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكداً أهمية ضمان كفاءة تشغيل وصيانة كافة المواقع، للحفاظ على هذا المشروع الحضاري وما يتضمنه من مُنشآت.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص ممرات للمشاه بالمدينة التراثية، والعمل على توفير كافة عناصر الجذب لزوار المدينة بما يمكن من توفير تجربة سياحية فريدة لزوار المدينة.