شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تقديم كل التسهيلات اللازمة لانتهاء مشروعات مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، في مستهل جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة؛ لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع التي تحظى بأهمية كبرى لدى الدولة، حيث تمثل عاصمة مصر الساحلية، وتمثل نواة لخطة تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي؛ وتشهد حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بالمدينة متعددة الاستخدامات: سكنية، وتجارية، وخدمية، وإدارية، وسياحية، وثقافية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إتمام وتسليم مختلف المشروعات بالمدينة، صدرت تكليفات للمختصين بالجهات المعنية، بتذليل كافة المعوقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للانتهاء من تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة.

وحرص رئيس الوزراء ــ خلال الاجتماع ــ على التعرف على معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بمختلف مستوياتها، وموقف تسليم الوحدات لحاجزيها، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلاً حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة في قطاع الإسكان متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال الوزارة للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم إتمام وتشغيل المباني الخدمية اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين بالمرحلة الثانية من المدينة وتضم 2 مسجد، وكنيسة، ومدرسة تعليم أساسي، وحضانة، وملعب خماسي، ومبنى الشهر العقاري، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين الأهلية، وجار تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى وتشمل مركزا لطب الأسرة، ومدارس، وحضانات، وغيرها.

أما فيما يخص أعمال شبكات المرافق، فقد أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من شبكات المرافق وتتضمن الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وشبكات الري، وصرف أمطار، وربطها بالمشروعات الجاري إتمامها وتشغيلها، وأصبحت تلك المشروعات جاهزة للتشغيل، مضيفا أنه تم كذلك إتمام الأعمال المتبقية من شبكات الطرق للمرحلة الأولى من المدينة، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بتلك الطرق، ومن المستهدف الانتهاء من مجمل الأعمال قبل يونيو 2025.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على موقف تنفيذ بمشروعات جهاز القرى السياحية، حيث تم تناول موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان، ومنها مشروع مارينا 8 (M8)، وموقف تنفيذ مشروع M8 By The Lake ، إلى جانب موقف تنفيذ مشروع بوغاز بحيرات نيو مارينا، ضمن مشروعات الربط البحرية، كما تناول أيضاً موقف استكمال المخطط الاستراتيجي لمركز مارينا العلمين السياحي، بالإضافة إلى موقف تقدم الأعمال في مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وفي ذات الإطار، تمت الإشارة كذلك إلى الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بمركز مارينا العلمين.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، بجانب استعراض مُستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضي البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما تابع رئيس الوزراء مُستجدات موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات والتعويضات المادية، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطِّلة على الطريق الساحلي.

واطَّلع رئيس الوزراء أيضاً على المقترحات والمخططات التنموية المستقبلية بالأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة، وموقف الكيانات بالأراضي المطلوب تنميتها، وفي هذا الشأن وجه الوزير بالتنسيق لعقد اجتماع مع الكيانات والشركات العاملة بتلك المنطقة لبحث الموقف التنفيذي للأعمال لتعظيم الاستفادة من تلك المناطق وتنميتها مستقبليا، لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الإسكان خطة تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، وإجراءات زيادة انشطة الترويج والبيع، بالإضافة إلى موقف الانتهاء من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروعات المدينة، فضلا عن إجراءات دفع العمل بمشروعات الأبراج والحي اللاتيني ومزارين، وقال: نعمل على جذب معارض وأنشطة جاذبة بشكل كبير في المدينة لتحقيق المزيد من الرواج الهادف لتشغيل المدينة.

وفى الوقت نفسه، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أننا نستهدف خلق هوية تعليمية للمدينة، من خلال التعاون والتنسيق مع الجامعات الموجودة بالمدينة وجذب جامعات أخرى إليها، كما نستهدف جذب السياحة العلاجية عبر منشآت طبية مميزة.



وأضاف الوزير: هناك إجراءات لفتح وتشغيل المحال في العديد من مكونات المدينة، كما أننا نعمل على إقامة المزيد من الشراكات مع جهات عديدة لتشغيل المدينة وفق رؤية مستدامة لتعزيز أنشطتها على مدار العام.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية إيلاء اهتمام خاص بعنصر التشغيل لمكونات المدينة، باعتبار ذلك يمثل المعيار الوحيد لتحقيق الفارق من خلال استكمال الطفرة التي تشهدها المدينة من خلال حجم مباني أكبر وتشغيل المحال ومختلف أنواع الأنشطة القائمة، وتسليم وحدات الحاجزين.