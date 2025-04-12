شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقطع المياه عن 700 ألف فلسطيني في غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء والوقود اللازم لتشغيل المياه، مؤكدا أنه عطل عمدا خطي مياه مكوروت شرق مدينة غزة، وفي المحافظة الوسطى.

وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن خطي مياه مكوروت شرق مدينة غزة وبالوسطى يغذيان المياه لأكثر من 700 ألف شخص.

وحذر من كارثة إنسانية وبيئية كبرى، بسبب حرمان سكان القطاع من المياه، موضحا أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 90% من بنية المياه والصرف الصحي في القطاع.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال لقادة الاحتلال لاستخدامهم المياه سلاحا.