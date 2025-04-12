أخبار مصر

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو بقصر الاتحادية

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو بقصر الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 12 أبريل 2025 12:11 م

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو فى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements