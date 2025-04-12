شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو فى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.