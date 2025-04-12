شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع التزام وسائل النقل بالمحافظات بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف المحافظات فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وبدء تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعى وسيارات السرفيس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن جميع المحافظات أعلنت بشكل رسمى التعريفة الجديدة لركوب السيارات فى مختلف المواقف ، لافتة إلى استمرار المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية جولاتهم الميدانية على مدار اليوم الثانى للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها رسمياً .

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء الملصقات داخل المواقف أو على السيارات، أو عبر صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين المستخدمين لسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعى بين المحافظات وبعضها.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتعامل الفورى مع أى شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإبلاغها عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى فى مختلف المحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، مشيرة إلى أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الايجابى والسريع من قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل بالمواقف واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لزيادة تعريفة الركوب الجديدة المعلنة من المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الإنضباط .

وفى هذا الصدد، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم السبت حوالى 50 شكوى واستفسار عبر وسائل التواصل الخاصة بها عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها وتركزت الشكاوى فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية ودمياط والدقهلية وسوهاج وأسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية والإسماعيلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية.

كما أوضح التقرير أن أكثر الشكاوى كانت ترتكز على قيام السائقين بتقسيم المسافات لزيادة قيمة الأجرة عما هو معلن من المحافظات، وأغلب شكاوى محافظة القاهرة كانت من المواطنين المستخدمين لخط عرب المعادى حلوان، وعلى الفور تم التواصل من العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه السائقين المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات ، ومتابعة شكاوى المواطنين على وسائل التواصل لمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وذلك على رقم الواتساب ( 01200353111 )، وموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ورقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".