شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء اختبارات النقاشين المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء إختبارات العمال المصريين المُرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مهنة "النقاشة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإختبارات حدثت، بحضور ممثل عن "الشركة الإماراتية"، وأن هؤلاء المرشحين كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام، وأنها دليل على مصداقية تلك الفرص بحسب تصريحات وزير العمل محمد جبران.

وكان الوزير جبران أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل على مهن خاصة بقطاع المقاولات من بينها "النقاشة"، وذلك للعمل بأحد الشركات في الإمارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي، حسب الخبرة، وأن السن من 25 الى 40 سنة، ومن المزايا : توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وساعات إضافية، وأن العقد مدته سنتان.

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، على عدد من المهن التي تخص قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وغيرها.