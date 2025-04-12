شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات شهر أبريل 2025 من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على استمرار صرف معاشات أبريل 2025، اليوم السبت من ماكينات الصراف الآلي في إطار الحرص على تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات وإتاحة صرف مستحقات المعاشات الخاصة بها.

ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.