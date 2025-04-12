شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء فلسطين: نعانى من نقص بالكوادر والمبانى لتقديم الخدمات لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور شوقى صبيحة، نقيب أطباء فلسطين، اتحاد الأطباء العرب بأن يلعب الاتحاد دورا فاعلا لإنقاذ الشعب الفلسطيني، قائلًا: الجنود الإسرائيليون تمادوا كثيرا، أصبحوا لا يرون أحد يمكنه وقفهم، ونحن نلوم على كل الدول الإسلامية والعربية، حيث لابد أن يكون لها دورا لوقف الحرب على غزة، فرغم كل محاولاتهم لم يستطيعوا إلا إدخال القليل من المساعدات الإنسانية.

وأضاف صبيحة، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى لـ اتحاد الأطباء العرب،: فى ظل منع حتى إدخال شربة مياة لا يمكن تقديم أى خدمات للمواطنين فى غزة، فهناك نقص حادث ليس فقط فى الكوادر، بل المبانى أيضا ، لذا نرجوا أن تكون فلسطين ضمن أولويات عمل الاتحاد بما هو متيسر له.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب،: سنعمل فى نهاية المؤتمر على إصدار بيان خاص برفض ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين، والتأكيد على أننا ضد سياسات التهجير، وأننا داعمين لحقوق الشعب الفلسطيني فى العيش أراضيهم، ذلك بخلاف وجود لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب ويمكن من خلالها التنسيق لتقديم الدعم اللازم.



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