شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقارى بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح صباح اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بحضور كلٍّ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والمستشار محمد مصطفى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع مجلس الدولة بالإسكندرية.

وقام المستشار رئيس مجلس الدولة والحضور بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث أطلعهم على التحديث في منظومة عمل مجلس الدولة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والميكنة ونظام الشباك الواحد، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المستشار وزير العدل الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد سيادته بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت، وأعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.



افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية (1)



افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية (2)



افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية (3)



افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية (4)



افتتاح مكتب الشهر العقاري في الإسكندرية



رئيس مجلس الدولة يسلم درع تكريم لمحافظ الإسكندرية



رئيس مجلس الدولة يسلم درع تكريم لوزير العدل



وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مكتب الشهر العقاري (1)



وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مكتب الشهر العقاري (2)



وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مكتب الشهر العقاري (3)



وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مكتب الشهر العقاري (4)