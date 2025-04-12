شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 12-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية، كما تستمر اليوم السبت 12- 4- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. - الطماطم 9 جنيهات. - البصل 14 جنيهًا. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس 10 جنيهات. - الجزر 12 جنيهًا. - بطاطا 12.5 جنيه. - الخيار بـ 12 جنيهًا. - الباذنجان الأبيض بـ20 جنيهًا. - الكوسة بـ 12 جنيهًا. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 20 جنيهًا. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيهًا. - الفلفل الألوان بـ60 جنيهًا. - الليمون بـ 80 جنيهًا. - الفاصوليا الخضراء 20 جنيهًا. - الموز البلدي بـ 35 جنيهًا. - الفراولة 40 جنيهًا. - الجوافة 35 جنيهًا.

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