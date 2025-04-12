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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 12-4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 12-4-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية، كما تستمر اليوم السبت 12- 4- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

- الطماطم 9 جنيهات.

- البصل 14 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 10 جنيهات.

- الجزر 12 جنيهًا.

- بطاطا 12.5 جنيه.

- الخيار بـ 12 جنيهًا.

- الباذنجان الأبيض بـ20 جنيهًا.

- الكوسة بـ 12 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 20 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيهًا.

- الفلفل الألوان بـ60 جنيهًا.

- الليمون بـ 80 جنيهًا.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيهًا.

- الموز البلدي بـ 35 جنيهًا.

- الفراولة 40 جنيهًا.

- الجوافة 35 جنيهًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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