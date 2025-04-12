شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 12-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية، كما تستمر اليوم السبت 12- 4- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
- الطماطم 9 جنيهات.
- البصل 14 جنيهًا.
- البطاطس 10 جنيهات.
- الجزر 12 جنيهًا.
- بطاطا 12.5 جنيه.
- الخيار بـ 12 جنيهًا.
- الباذنجان الأبيض بـ20 جنيهًا.
- الكوسة بـ 12 جنيهًا.
- الباذنجان العروس 20 جنيهًا.
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيهًا.
- الفلفل الألوان بـ60 جنيهًا.
- الليمون بـ 80 جنيهًا.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيهًا.
- الموز البلدي بـ 35 جنيهًا.
- الفراولة 40 جنيهًا.
- الجوافة 35 جنيهًا.
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