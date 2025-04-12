شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم السبت، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

حضر الزيارة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب باسكوالي، سكرتير البطريرك.

شاركت أيضًا الأخت سعاد يوسف، رئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، والأخت إيمان فاروق، الرئيسة الإقليمية لراهبات سيدة المحبة للراعي الصالح بمصر والسودان.

وتم تبادل التهاني، بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث عبر الأنبا إبراهيم إسحق عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدين جميعًا أن عيد القيامة فرصة هو لقاء مع شخص المسيح، كما أنه فرصة للحوار بين الكنائس، وسط الأزمات، متمنين الخير والرخاء لبلدنا الحبيب مصر، مصلين أن يحل السلام في العالم.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور، حيث عبر الضيوف عن مدى امتنانهم لغبطة البطريرك، لمحبته، وسعيه دائم نحو الحوار المفتوح، والوحدة، الذي دعا الجميع إلى مُعايشة فرح القيامة في حياتهم.

وانتهت الزيارة بتبادل التهاني بعيد القيامة، وأن تكون قيامة مَلك السلام سبب سلام في الكنائس.