شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للطفولة يكلف محاميا بحضور جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر والان مع تفاصيل الخبر

كلفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أحمد عادل غيضان "محام من وحدة الدعم القانوني" لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسيًا على طفلة داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك لضمان حصول الطفلة على كل الحقوق القانونية جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك إنفاذا لأحكام قانون الطفل والقانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة أول وبأول سواء من الجانب القانوني أو النفسي، حيث قامت وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس بعقد جلسات للطفلة حيث قام فريق من الأخصائيين النفسيين بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم وتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا.

الجدير بالذكر أنه وفقًا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2024 الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والامومة باعتباره الاليه الوطنية المعني بالطفل والام، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

