شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد معرض زهور الربيع قبل افتتاحه الأسبوع الحالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن العارضين فى معرض زهور الربيع من منتجى نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق يواصلون فرش منتجاتهم وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم، تمهيدًا للافتتاح خلال الأسبوع الحالى.

أضاف عزوز أن المعرض في دورته الحالية الـ 92 مقاما فى المتحف الزراعى سوف يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك اشتراك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تنظيم المعرض لأول مرة.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.

كما يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، ونباتات الزينة الداخلية والخارجية، النباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، و الصبار والنباتات العصارية، و الأشجار المثمرة وأشجار الظل.

ويضم المعرض مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، والأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، و التربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، و أوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، و أنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.



معرض زهور الربيع قبل الافتتاح



معرض زهور الربيع قبل الافتتاح



معرض زهور الربيع قبل الافتتاح



معرض زهور الربيع قبل افتتاحه الأسبوع الحالى



معرض زهور الربيع قبل افتتاحه الأسبوع الحالى



نباتات الزينة والزهور بالمعرض



نباتات الزينة والزهور والأشجار



معرض زهور الربيع



معرض زهور الربيع يستعد للافتتاح



تجهيز معرض زهور الربيع