شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية تنظم مؤتمرا دوليا حول توظيف الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي "مستقبل التعليم الجامعي: التكنولوجيا الذكية، التوظيف، والابتكار في عصر التحول الرقمي" والذي تنظمه الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن جهود مشتركة لتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل،

وأكد الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ما يشهده التعليم الجامعي في مصر من تحولًا نوعيًّا في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية والدعم اللامحدود من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور نحو التوظيف والابتكار من خلال التكنولوجيا الذكية والشراكات الصناعية .

وقال عبد السلام، إن المؤتمر الدولي سوف يجمع بين الابتكار الأكاديمي والشراكات الاستراتيجي، ويسعى إلى مناقشة كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتحسين جاهزية الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون مع القطاع الصناعي في تصميم مناهج تعليمية أكثر مرونة وابتكارًا.

وأوضح عبد السلام، أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تتضمن تطوير البرامج الأكاديمية.مواءمة المحتوى الدراسي مع متطلبات السوق من خلال إدخال أحدث التوجهات العالمية.الذكاء الاصطناعي والتعليم.عرض لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تخصيص المحتوى وتحسين التفاعل.التحول الرقمي في التعليم.استعراض لأحدث الابتكارات في مجال التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية.

وأشار إلي أن المؤتمر سيتطرق إلي أهمية الشراكات مع قطاع الصناعة، ومناقشة أهمية بناء جسور بين الجامعات وسوق العمل لدعم التوظيف والتدريب العملي، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والخبراء من قطاعات التعليم والصناعة، بما في ذلك ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات، ومسؤولو التخطيط الأكاديمي، ومطورو المناهج وخبراء التعليم الإلكتروني، وممثلون عن الشركات الكبرى وجهات التوظيف والتدريب.

يذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التطبيقية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى عروض حية لأحدث ما توصلت إليه التقنيات التعليمية وحلول الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، بهدف تبادل الخبرات وطرح رؤى جديدة لمستقبل التعليم في مصر والمنطقة.