شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من التوصيات والاحتياطات الهامة التى يجب اتباعها اليوم السبت للتعامل مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات ليوم السبت:

1- ممنوع الري النهاري فى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – القليوبية – الجيزة – المنوفية - الإسماعيلية – السويس " وحتى بني سويف .

2- يمكن الري الليلي "بعد الساعة 8 مساء" في كل الجمهورية عدا "السويس – القليوبية – الجيزة – المنوفية - السويس - بني سويف – الفيوم " .

3- التوقف عن الرش في كل الجمهورية ويمكن الرش فقط في الفترة الصباح "حتى الساعة 11 – 12 ظهراً فقط".

4- محاصرة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر مثل الحشرات حرشفية الأجنحة زي دودة ورق القطن والديدان الثمار ولابد من المراقبة والرصد المستمر للزراعات .

5- الوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي على الخضر والدقيقي على المانجو والخوخ والتبقعات واللفحة النارية على التفاح والكمثرى واللطعة الارجوانية على البصل والتوم ولابد من الجاهزية ببرامج الرش المناسبة.

6- مزارعي البصل والثوم والبطاطس ، الأجواء ممتازة للتحجيم الطبيعي ولابد من تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم .

7- مزارعي الموالح يجب الرش الوقائي العاجل ضد لفجة الازهار والانثراكنوز والحشرات القشرية "الرش باكروبات منكوزيب مع ازوكسي استروبين".

8- إجراء رية هامة جداً لزراعات القصب سواء غرس ربيعي أو خلفة ونضع مع الري 4 ك نترات ماغنسيوم لأنه إجراء مهم للقصب.