مصر تكثف استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026

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القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات المكثفة لاستضافة مصر بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، والمقرر إقامتها في أبريل 2026 بمدينة شرم الشيخ، استقبلت المدينة زيارة تفقدية لوفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتأتي هذه الزيارة بهدف تقييم مدى جاهزية المنشآت الرياضية والخدمية المخصصة لاحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي.

كما جاءت الزيارة برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف من د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وك. سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



وضمن برنامج الزيارة التفقدية، قام وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بجولة موسعة شملت عددًا من المنشآت الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، حيث بدأ الوفد جولته بتفقد الحمام الأوليمبي بالمدينة الأوليمبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والذي يُعد الموقع الرئيسي المُرشح لاستضافة منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، كما تضمنت الجولة زيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ للوقوف على الجاهزية الطبية، والتجهيزات الصحية المتوفرة، إلى جانب معاينة فندق إقامة اللاعبين؛ للتأكد من توافق مستوى الإقامة والخدمات مع المعايير الدولية المعتمدة.

وفي إطار التحضير التنظيمي، عُقد اجتماع فني تنسيقي بين الوفد الدولي والمسؤولين المصريين المعنيين، حيث تم خلاله بحث مختلف الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، وتبادل وجهات النظر حول سبل ضمان نجاح الحدث العالمي، واختتم الوفد زيارته بحضور حفل افتتاح بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف، والتي أُقيمت داخل نفس المنشآت المقترحة لاستضافة البطولة العالمية، وذلك كمحاكاة عملية لتقييم مدى الجاهزية الفنية والتنظيمية على أرض الواقع.

ضم الوفد المشارك في الزيارة من الجانب الدولي كلا من السيد أليخاندرو جورا رئيس بطولات وكؤوس العالم بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والسيد ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية للسباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

ومن الجانب المصري، سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أسامة خير الدين منسق الأنشطة والبرامج الدولية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.حازم الروبي مدير البطولة، يسري عبد الفتاح، المدير التنفيذي لاتحاد الغوص والإنقاذ، ود.هشام ربيع نائب مدير البطولة للقطاع الفني، والعميد هيثم جعفر/ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ومن جانبه، أكد د.أحمد كامل أن هذه الزيارة تُعد محطة محورية في مسيرة التحضيرات لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، مشيرًا إلى أن تبكير الاستعدادات قبل عام كامل من انطلاق البطولة، يعكس التزام مصر الراسخ بتنظيم حدث رياضي دولي يحاكي أعلى المعايير العالمية، ويليق بمكانتها كوجهة رائدة على خارطة الرياضة والسياحة الدولية.

وفي السياق ذاته، صرح الكابتن سامح الشاذلي بأن بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026 (النسخة الثالثة) تعد من أبرز الأحداث الرياضية الدولية التي تجمع بين التنافسية الرياضية العالية، والتميّز الأكاديمي، موضحًا أن تنظيم هذا الحدث في مصر يعكس التزام الدولة المتواصل بدعم الرياضة الجامعية ودمجها ضمن الحركة الرياضية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتنظيم البطولات الكبرى.